Şırnak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenaze töreni
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Şırnak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenaze töreni

Tören alanında bekleyen şehit yakınları ve asker Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması BİTLİS - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için Bitlis'te cenaze töreni düzenlendi.

03.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:38
Şırnak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenaze töreni

Tören alanında bekleyen şehit yakınları ve asker

Cenaze namazı kılınması

Cenazenin omuzlara alınması BİTLİS - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için Bitlis'te cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şırnak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenaze töreni
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