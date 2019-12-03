Şırnak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un cenaze töreni
Tören alanında bekleyen şehit yakınları ve asker Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması BİTLİS - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için Bitlis'te cenaze töreni düzenlendi.
03.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:38
Tören alanında bekleyen şehit yakınları ve asker
Cenaze namazı kılınması
Cenazenin omuzlara alınması BİTLİS - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için Bitlis'te cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA