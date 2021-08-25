Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
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Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şırnak-Uludere kara yolu Besta mevkisinde plakası öğrenilemeyen Faruk Kanat (33) yönetimindeki otomobil şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Kanat, bir saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kanat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
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