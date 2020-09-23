Şırnak'ta rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10'u polis 15 kişiden 5 polis tutuklandı
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Şırnak'ta rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10'u polis 15 kişiden 5 polis tutuklandı

23.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:00
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10'u polis 15 kişiden 5 polis tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda oluşan tır yoğunluğunu sevk ve idaresinde rüşvet aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10'u polis 15 kişiden 5 polis tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda oluşan tır yoğunluğunu sevk ve idaresinde rüşvet aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10'u polis 15 kişiden 5 polis tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin-Nusaybin kara yolu üzeri gelen ve Cizre ile Silopi ilçesinden geçerek Habur Sınır Kapısı'na bağlanan kara yolu güzergahında muhtelif zamanlarda ihracata yönelik sevkiyatın arttığı dönemlerde trafik yoğunluğu ve ortalama 20-25 kilometreyi bulan tır kuyruklarının oluştuğu belirtildi.

Yoğunluğun oluşturduğu araç trafiğinin sevk ve idaresi esnasında Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli ekiplerin rüşvet aldıkları yönünde gelen ihbarlar doğrultusunda Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "15 Eylül'de yapılan operasyonda 10'u polis memuru 5'i sivil olmak üzere 15 kişi yakalandı. 5 polis memuru tutuklandı, 5 polis memuru ve 5 vatandaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." denildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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