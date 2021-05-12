Şırnak'ta Ramazan Bayramı yardımı yapıldı
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Şırnak'ta Ramazan Bayramı yardımı yapıldı

Şırnak'ta Ramazan Bayramı yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve nakdi yardım yapıldı.

Şırnak'ta Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve nakdi yardım yapıldı.

Türk Kızılay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve İlim Yayma Cemiyeti Şırnak şubeleri merkez ve ilçelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine Ramazan Bayramı yardımında bulundu.

MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin, bayram öncesi ihtiyaç sahiplerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Bilin, "Gün, birlik olma günüdür, koşulsuz yardıma koşma, paylaşma günüdür. Cenabı Hakk'ın bahşettiği nimetleri, bizlere paylaşmayı öğreten bu kadim topraklara geri vermek, aziz milletimizle paylaşmak, boynumuzun borcudur. Merkez ve ilçelerde toplam 400 aileye gıda kolisi ve nakit desteği sağladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

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