Şırnak'ta 'projenle değer kat' toplantısı yapıldı

19.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:14

Şırnak'ta GAP İdaresi Başkanlığı tarafından 2020 yılı için hazırlanacak ve desteklenecek projelerin toplantısı gerçekleştirildi.



Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıya GAP Bölge Müdürü Hasan Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, İlçe Tarım ve Orman müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan GAP Bölge Müdürü Hasan Kılıç, GAP İdaresi Başkanlığının 2020 yılı proje destekleme çağrı programı bilgilendirme toplantılarının başladığını söyledi. Kılıç, "GAP İdaresi Başkanlığı tarafından 2008 yılından bu yana Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı, 2011 yılından bu yana Entegre Kırsal Kalkınma Programı ve yine 2011 yılından bu yana GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi yürütülmektedir. GAP İdaresi Başkanlığı yatırım programında, GAP bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayacak çeşitli proje ve faaliyetler desteklenmekte ve uygulanmaktadır. 2015-2018 yılları arasında desteklenen 110 adet proje vasıtasıyla 12 bin 310 kişi faydalanmış, EKKP ile 2011-2019 yılları arasında desteklenen 311 adet proje vasıtasıyla ise 36 bin 380 kişi faydalanmıştır. GAP İdaresi Başkanlığı 2020 yılı yatırım programları çerçevesinde söz konusu programlara ilişkin usul esaslar ve uygulama rehberi hazırlanmış, yıllık faaliyet planı oluşturulmuştur. 2020 yılı için hazırlanacak ve desteklenecek, yenilikçi, sürdürülebilir, değer zinciri oluşturacak yaklaşımları içermesi ve örnek projelerin desteklenmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken konu ve hususları kapsayan il tanıtım toplantıları planlanmıştır" dedi.



Konuşmaların ardından 2020 yılı için hazırlanacak ve desteklenecek projelerin sunumu yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA