Şırnak'ta polis ve jandarmadan 'kaçakçılık' operasyonu: 27 gözaltı ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen ortak operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen ortak operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9- 15 Mart'ta, kent genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 15 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 1 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 1075 paket sigara, 5 cep telefonu, 100 paket elektronik sigara likidi, 20 kilo nargile tütünü, 114 çift ayakkabı ele geçirildi. Ortak operasyonda, 27 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA