Cizre polisinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
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Cizre polisinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Cizre polisinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ihtiyaç sahibi 150 aileye Ramazan kolisi yardımında bulundu.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ihtiyaç sahibi 150 aileye Ramazan kolisi yardımında bulundu.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları Cudi Mahallesi, Ali Bey Mahallesi ile Konak Mahallesi'nde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 150 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde tek tek ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler ailelere hem yardım kolilerini teslim etti hem de ailelerin sorunlarını dinleyerek ilgili kurumlara yönlendirdi. - ŞIRNAK

Cizre polisinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Cizre polisinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Cizre polisinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Cizre polisinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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