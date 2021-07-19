Şırnak'ta polis ekipleri, vatandaşlara sahte paraya dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu
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Şırnak'ta polis ekipleri, vatandaşlara sahte paraya dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu

Şırnak'ta polis ekipleri, vatandaşlara sahte paraya dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak'ta polis ekipleri vatandaşlara Kurban Bayramı'nda sahte para ve hayvan hırsızlığına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Şırnak'ta polis ekipleri vatandaşlara Kurban Bayramı'nda sahte para ve hayvan hırsızlığına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce, Vakıfkent Kurban Pazarı'nda besicilere ve vatandaşlara sahte para ile hayvan hırsızlığı hakkında broşürlerle bilgilendirme yapıldı.

Sahte paranın nasıl ayırt edileceğine dair bilgi veren ekipler, sahte para ile karşılaşılması halinde bilgi verilmesini istedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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