Terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta "Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu"nda terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Şırnak'ta "Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu"nda terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca, Gabar Dağı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerince PKK'ya ait 5 RPG-7 antitank ve bir ısı güdümlü roket mühimmatı, bir adet 60 mm'lik havan namlusu, 6 adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 6 savunma el bombası, 1500 kalaşnikof mühimmatı ve 2 şarjörü, 1300 uçaksavar mühimmatı, 1400 PKM biksi mühimmatı, 40 doçka mühimmatı, biri lazer metreli 2 dürbünle çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur