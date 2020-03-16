Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 3 kişi tutuklandı Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 kişiden 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA