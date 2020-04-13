Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
13.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:02
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan ölçümde ateşinin yüksek çıkması üzerine hastaneye götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA