Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden biri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan ölçümde ateşinin yüksek çıkması üzerine hastaneye götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA