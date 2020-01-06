Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı
Haberler » Güncel » Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı - Haber

Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

06.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:42
Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı

'ta terör örgütleri ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler