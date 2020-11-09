Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
09.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:21
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
- Şırnak
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 2-8 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, PKK'lı 3 kişi ile FETÖ üyesi 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
- Şırnak
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN