Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
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Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

09.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:21
Şırnak'ta PKK ve FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 2-8 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, PKK'lı 3  kişi ile FETÖ üyesi 4  kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.


- Şırnak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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