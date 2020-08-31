Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 24-30 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5'i PKK, 2'si FETÖ şüphelisi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA