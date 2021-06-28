Şırnak'ta PKK operasyonu: 8 gözaltı
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Şırnak'ta PKK operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak'ta PKK operasyonu: 8 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik 21- 27 Haziran arasında kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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