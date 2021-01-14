Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı
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Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı

14.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:07
Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler İdil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 3 örgütsel doküman olarak değerlendirilen not defteri ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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