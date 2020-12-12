Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
12.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:47
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YPS'de yer alan şüpheliler tespit edildi. Adresleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN