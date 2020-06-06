Şırnak'ta PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
06.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:36
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA