Şırnak'ta, PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı
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Şırnak'ta, PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı

Şırnak'ta, PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın çukur eylemine katıldıkları tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın çukur eylemine katıldıkları tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Cizre ilçesinde 2015-2016'da, çukur eylemlerinde terör örgütü PKK'ın sözde gençlik yapılanması YPS bünyesinde silahlı faaliyette bulunan 5 kişiyi tespit etti. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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