Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 4 işçi için tören düzenlendi
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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 4 işçi için tören düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 4 işçi için tören yapıldı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 4 işçi için tören düzenlendi
18.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:22

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 4 işçi için tören yapıldı.

Şırnak Devlet Hastanesi morgundan alınan Emin Eroğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın cenazeleri, helikopterle Güçlükonak ilçesine götürüldü.

Güçlükonük Yatılı Bölge Okulu (YİBO) bahçesine getirilen şehit işçilerin Türk bayrağına sarılı tabutları katafalka konuldu.

Törende şehitlerin öz geçmişinin okunması ve edilen duanın ardından Tuncay ve Atilla'nın cenazesi defnedilmek üzere Akçakoca, Bektaş'ın Koçtepe ve Eroğul'un ise Düğünyurdu köylerine götürüldü.

Şehit yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Güçlükonak Kaymakamı Serhat Demir katıldı.

Silopi ilçesi Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 işçi şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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