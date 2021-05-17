Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 10-16 Mayıs'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan