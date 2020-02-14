Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

14.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:41

Şırnak'ta PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıldönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "YPS yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 14 Şubat'ta Cizre ilçesinde yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 7.65 milimetre çapında 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 9 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile kullanma aparatı ele geçirilmiş ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA