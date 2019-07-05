Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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