Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerince, Yafes Mahallesi'nde bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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