Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar kapsamında kuryelik ve iş birlikçilik yaptıkları öne sürülen kişilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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