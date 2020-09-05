Şırnak'ta, otobüsünü 'Meraklı köfteci' dükkanına çevirdi
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Şırnak'ta, otobüsünü 'Meraklı köfteci' dükkanına çevirdi

Şırnak'ta, otobüsünü 'Meraklı köfteci' dükkanına çevirdiŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde oturan Sani Metin, otobüsünü köfte dükkanına çevirdi.

05.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 05.09.2020 09:28

Şırnak'ta, otobüsünü 'Meraklı köfteci' dükkanına çevirdi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde oturan Sani Metin, otobüsünü köfte dükkanına çevirdi. Kemal Sunal hayranı olan Metin, dükkanın adını 'Meraklı köfteci' koyup, Kemal Sunal'ın fotoğraflarıyla donattı. Metin, "Rahmetli Kemal Sunal'ı çok sevdiğimiz için onun böyle bir anısını canlandırmak istedim" dedi.

Silopi ilçesinde yaşayan Sani Metin, bir süre önce Diyarbakır'da köfteci arkadaşından esinlenerek, bu işe atılmaya karar verdi. Kullanılmayan bir otobüsü satın alan Metin, 18 bin TL masraf yaparak, köfte dükkanına geçirdi. Kemal Sunal hayranı da olan Metin, otobüsü Kemal Sunal'ın fotoğraflarıyla donatarak, dükkanına da Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 'Meraklı köfteci' adını verdi. Köfteci dükkanına dönüştürdüğü otobüsü Habur Sınır Kapısı yakınlarına yerleştiren Metin'in en çok müşteri kesimi ise TIR sürücüleri. Köfteci dükkanında 6 kişi çalıştığını anlatan Metin, "Rahmetli Kemal Sunal'ı çok sevdiğimiz için onun böyle bir anısını canlandırmak istedim. Meraklı köfteci ismini otobüse verdim" dedi.

Şırnak'ta, otobüsünü 'Meraklı köfteci' dükkanına çevirdi

Kaynak: DHA

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