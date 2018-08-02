Şırnak'ta Öldürülen PKK'lı Terörist 26 Yıldır Örgütteymiş
Şırnak'ta güvenlik güçlerince 1 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin 26 yıldır örgüt üyesi olan, Mardin nüfusuna kayıtlı, 'İrfan Dirok' kod adlı Akif Turan olduğu ortaya çıktı.
Şırnak'ta, güvenlik güçlerince 1 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin 26 yıldır örgüt üyesi olan, Mardin nüfusuna kayıtlı, 'İrfan Dirok' kod adlı Akif Turan olduğu ortaya çıktı.
1992'DE ÖRGÜTE KATILMIŞ
1 Temmuz günü Şırnak'ın Karacadağ bölgesinde çıkan çatışmada güvenlik güçlerince öldürülen teröristlerin kimlik bilgileri belirlendi. Çatışmada öldürülenlerin 'İrfan Dirok' kod adlı Akif Turan, 'Baran Bilbesi' kod adlı Bayram Hakseven, 'Devrim Doğan' kod adlı Ahmet Karaaslan ve 'Şorej Karker' kod adlı İran uyruklu Çavuş Abbasizade olduğu ortaya çıktı. Çatışmada etkisiz hale getirilen Akif Turan'ın, 1992 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı ve Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.
Şırnak Valiliği'nce 1 Temmuz'da, Karacadağ bölgesi kırsalında, jandarmanın İHA ile eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiği 4 PKK'lı teröristin düzenlenen yakın hava harekatında silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.
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bu hainleri sağ bırakmıyacaksın teslim ol demiyeceksinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nursuz bir surat ..Hakettiğini almış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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parlementoya idam yasası gelse onaylarım diyor başkan istesen 1 günde çıkartırsın yasayı insanları uyutmayın artık yemiyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Düşmanların çıkarları için kendi akrabalarının yaşadığı kendi vatanına zarar vermek için çabalayarak geçirilmiş pislik bir hayat. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İnsan olan mağarada dağda yasarmi bunun gibi çakallar Batı'nın kopekligini yapanlar para için babasını satan sütü bozuklar yaşar o mağaralardaCevap Yaz 11 Yayından Kaldır