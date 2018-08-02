Şırnak'ta Öldürülen PKK'lı Terörist 26 Yıldır Örgütteymiş

Şırnak'ta Öldürülen PKK'lı Terörist 26 Yıldır Örgütteymiş

Şırnak'ta güvenlik güçlerince 1 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin 26 yıldır örgüt üyesi olan, Mardin nüfusuna kayıtlı, 'İrfan Dirok' kod adlı Akif Turan olduğu ortaya çıktı.

Şırnak'ta, güvenlik güçlerince 1 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin 26 yıldır örgüt üyesi olan, Mardin nüfusuna kayıtlı, 'İrfan Dirok' kod adlı Akif Turan olduğu ortaya çıktı.

1992'DE ÖRGÜTE KATILMIŞ

1 Temmuz günü Şırnak'ın Karacadağ bölgesinde çıkan çatışmada güvenlik güçlerince öldürülen teröristlerin kimlik bilgileri belirlendi. Çatışmada öldürülenlerin 'İrfan Dirok' kod adlı Akif Turan, 'Baran Bilbesi' kod adlı Bayram Hakseven, 'Devrim Doğan' kod adlı Ahmet Karaaslan ve 'Şorej Karker' kod adlı İran uyruklu Çavuş Abbasizade olduğu ortaya çıktı. Çatışmada etkisiz hale getirilen Akif Turan'ın, 1992 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı ve Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.

Şırnak Valiliği'nce 1 Temmuz'da, Karacadağ bölgesi kırsalında, jandarmanın İHA ile eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiği 4 PKK'lı teröristin düzenlenen yakın hava harekatında silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (16)

  • C.Y:
    parlementoya idam yasası gelse onaylarım diyor başkan istesen 1 günde çıkartırsın yasayı insanları uyutmayın artık yemiyor
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
  • VATANDAŞ:
    Düşmanların çıkarları için kendi akrabalarının yaşadığı kendi vatanına zarar vermek için çabalayarak geçirilmiş pislik bir hayat. . .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • WWW:
    İnsan olan mağarada dağda yasarmi bunun gibi çakallar Batı'nın kopekligini yapanlar para için babasını satan sütü bozuklar yaşar o mağaralarda
    Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.