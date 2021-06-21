Şırnak'ta okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi
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Şırnak'ta okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi

Şırnak'ta okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun düzenlenen etkinliklerde bir araya gelen öğrenciler, fidan dikme, satranç, ebru sanatı gibi faaliyetler gerçekleştirdi.

Şırnak'ta okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun düzenlenen etkinliklerde bir araya gelen öğrenciler, fidan dikme, satranç, ebru sanatı gibi faaliyetler gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde belli zamanlarda okullarında uzak kalan öğrenciler etkinlikler kapsamında okullarına gelmeye başladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Bahçelievler Mahallesi Şehit Bayram Tatar İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinlikte, 1,5 yıl koronavirüsle (Kovid-19) etkin mücadelede öğrencilerin okullarından uzak kaldığını söyledi.

Salgınla mücadelenin devam ettiğini belirten Pehlivan, öğrencilerin süreç içerisinde uzaktan eğitim aldıklarını ve kısmen de yüz yüze eğitim yaptıklarını kaydetti.

Çocukların okullarını çok özlediğini ve evlerinde derslerini takip ettiğini aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"18 Haziran'da 2020-2021 eğitim öğretim sezonunun öğretim kısmı fiilen tamamlandı. Öğrencilerimizin karneleri de hazırlandı. Bugünden itibaren 2 Temmuz'a kadar sürecek olan yeni bir süreç başladı. Buna da etkinlik günleri diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın ülke genelinde böyle bir uygulaması oldu. Bu hafta boyunca çocuklarımızın sosyo psikolojik gelişimine, onların sportif, kültürel faaliyetleri yapmalarına yönelik etkinlikler yapılacak. Olanaklar dahilinde çocuklarımızın istekleri, beklentileri doğrultusunda faaliyet yapılacak."

Faaliyetlerin 2 hafta süreceğini anlatan Pehlivan, öğrencilerin becerilerini geliştirmeye ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

Daha sonra öğrenciler, fidan dikme, satranç, ebru sanatı gibi etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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