Şırnak'ta okul güvenliği ve eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta okul güvenliği koordinasyon ve eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar, alınan ve planlanan tedbirler görüşüldü.

Valisi Ali Hamza Pehlivan, toplantıda, okullarda güvenlik açısından gerekli adımların atıldığını, bu konunun yakından takip edilmesi gerektiğini ve kamera sistemlerinin büyük ölçüde okullarda mevcut olduğunu belirterek, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile okulların çevresiyle birlikte kontrol altında tutulduğunu bildirdi.

Çocukları zararlı alışkanlıklara sürükleyebilecek art niyetli kimselerin okullara yaklaştırılmaması, bu yönde teşebbüs olması durumunda gerekli işlemlerin yapılarak bertaraf edileceğini aktaran Pehlivan, "Gerek emniyet gerekse jandarma personellerinin okul güvenlik irtibat görevlisi olarak hizmet ediyor. Okul yöneticileri ile öğretmenlerin azami dikkat göstermeleridir. Herhangi bir olumsuzluk anında güvenlik güçleriyle gerekli iletişimi sağlamalarıdır." dedi.

Pehlivan, eğitim öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da eğitim öğretimde kalite ve başarının arttırılması noktasında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Öğmen, okul müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile okul aile birliği başkanları katıldı.