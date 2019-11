03.11.2019 14:28

Şırnak'ta öğretmen, öğrenci ve veli buluşması sağlandı

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Şırnak'ta göreve başladığı günden bu yana eğitim alanında başlattığı eğitim seferberliğine dikkat çekmek için yeni bir çalışmaya imza attı. Eğitimde başarıyı artırmayı hedefleyen Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen projeyle, öğretmen, öğrenci ve veli buluşması sağlandı.

Şırnak'ta görev yapan 8 bin öğretmen proje kapsamında eş zamanlı olarak 8 bin evi ziyaret ederek, velilerle görüştü. Eğitimde Türkiye sıralamasında son sıralarda yer alan Şırnak'ta başarıyı artırmak için Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz harekete geçti.

Başlatılan çalışma kapsamında Şırnak eğitimde başaracak temasıyla hazırlanan Duy Beni Projesi ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı. 'Bize de Gel Öğretmenim' başlığıyla 8 bin öğretmen, ziyaret ettikleri evlerde öğrencilerin durumunu görüştü, başarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla sorunları tespit etti.

"Eğitim kalkınmak, gelişmek demek"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da proje doğrultusunda kızı Nevra'nın öğretmenini evlerinde misafir etti. Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Bu akşam kızımız Nevra'nın öğretmenini evimizde ağırlamaktan mutlu olduk. Eğitim tartışmasız toplumlar için, ülkeler için çok kıymetli, çok hayati bir hizmet alanıdır. Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim bu günlerimiz demek, yarınlarımız demek. Eğitim kalkınmak demek, gelişmek demek. Bu kadar önemli bir alanda da ve çağın bu kadar hızlı değişim gösterdiği bir durumda da eğitime hakkıyla ehemmiyet vermek gerekiyor. Bu konuda altyapı hizmetlerinin belli bir noktaya eriştiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde okullarımızın, dersliklerimizin, sayısı artıyor, teknolojik donanımları iyileşiyor. Her geçen günden akıllı tahtalardan laboratuvarlarına kadar iyileşme oluyor. Şırnak'ta, bütün illerimiz gibi çok önemli yatırımlar hayata geçtiğini görüyoruz" dedi.

8 bin öğretmen 8 bin evi ziyaret etti

2015 ve 2016 yıllarında hendek ve barikat dönemi olarak bilinen ve bölücü terör örgütünün vicdansızca ve insafsızca yıktığı, yaktığı okullarda dahil olmak üzere onların bakımı, onarımı ve yeniden yapılması çalışmaları da dahil olmak üzere ilimizde eğitimde altyapı hizmeti belli bir noktaya geldiğini belirten Vali Pehlivan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu geldiğimiz nokta da eğitimde kaliteyi artırmaya biraz daha fazla odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde milli eğitim bakanlığımızın koordinasyonunda hayata geçirilen 2023 eğitim vizyon belgesinde de açıkça ortaya konulmuş durumdadır. Bizim Şırnak olarak yapmaya çalıştığımız öncelikle bir durum tespiti yapmak. Eğitimde ne durumdayız ve eğitim öğretimde ne durumdayız. Bununla ilgili son iki aydır belli çalışmalar üzerinde odaklandık. Bir çerçeve proje hazırladık. Bu projenin ismini de Duy Beni koyduk. Düşün uygula yaşat. Duy Beni biraz daha Şırnak'ın eğitimde bende varım anlayışını ortaya koymak için böyle bir isimlendirme yaptık. Nitekim Şırnak eğitimde başaracağım diyor diye bir alt başlıkta oluşturduk. Biz eğer ilimizde eğitim öğretim kalitesini ve başarı düzeyini artıracaksak bunu öğretmenlerimiz ile birlikte yapacağız. Bu işin merkezinde öğretmenlerimiz var. Biz öğretmenlerimizi de yalnız bırakmamız gerekiyor. Öğretmenlerimize bu konuda en büyük desteği sağlayacak olan elbette devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıdır. Ama bununla birlikte de velilerimiz ve eğitimin diğer paydaşlarıdır. Bunu çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin bire bir içinde olduğu bir çalışmayı da ayriyeten hayata geçirmek istedik. Bu akşam bizim evimizde dahil, ilimiz genelinde 8 bin öğretmenimiz 8 bin ayrı evde ev ziyaretinde bulunuyor. Bu inşallah bundan sonra da devam edecek. Belki parça parça yapılıyordu. Ama istiyoruz ki bir plan dahilinde ve sadece bir hafta veya bir ayla değil, bütün sezonla, bütün yıl boyunca, hatta yıllar boyunca bu iletişim ve koordinasyon sıkı bir şekilde sağlansın. Öğretmenlerimiz şu an evlerde öğrencilerin aileleriyle iletişim içerisinde bilgi alışverişi yapmak suretiyle, değerlendirmeler yapmak suretiyle öncelikle çocukların eğitim öğretimdeki aşamaları ile ilgili durumları değerlendiriyorlar. Bunun yanında bir takım sıkıntıları da varsa, onları da yerinde tespit etmiş oluyorlar. Varsa problemleri notlarını da alıp ilgili birimlere de iletebilirler. Sonrasında da bir takım geri dönüşler ve raporlamalarda olacak. Ben inanıyorum ki bu ilimizde bir farkındalık teşkil edecektir. Çünkü malumunuz sıralamalarda ilimiz eğitimde özellikle sınavlardaki başarı konusunda arka sıralarda gibi gözüküyor. Biz bunu bir kader veya her har zaman böyle olacak diye düşünmüyoruz. Bu elimizde olan bir şey, bu başarı seviyesini yükseltmek elimizde olan bir durumdur. Başarıya da salt not sınav geçme olarak ta bakmıyoruz. Çocuklarımızın bilgileri ile beraber becerilerinin de gelişmesini çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin velilerimiz ile kuracakları bu iletişim sayesinde inşallah yönlendirme konusunda da daha objektif adımların atılmasını da sağlamış olacağız."

"Öğretmenlerimize inanıyor ve güveniyoruz"

Her fırsatta okul ziyaretlerinde bulunduklarını aktaran Vali Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sene başında okul müdürleri ile toplantılar gerçekleştirdik. Şu anda da okul okul dolaşıyorum. Her gittiğim okulda da öğretmenlerimiz ile bir toplantı gerçekleştiriyorum. Onlara beklentilerimizi dile getiriyoruz. Sadece il olarak değil ülke olarak beklentilerimizi dile getirmeye çalışıyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Onları dinliyoruz ne önerdiklerine bakıyoruz ve dinliyoruz. Bir okula gittiğimizde idarecisiyle öğrenci, öğretmen ve veliyi kattığımızda bir bütünlük teşkil ediyor. Bu başarıya da yansıyor ve yansıyacak. Biz öğretmenlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Çünkü her birimizin bir öğretmeni oldu. Öğretmenlerimiz bu konuda özverili hareket ettiği sürece makul süreler sonucunda basamakları birer birer tırmandığımızı göreceğiz. Bu sene adeta bir seferberlik anlayışıyla ortaya koyduk. Tabi ki bu güne kadar yapılmış çalışmalar var. Ama buna daha üst bir heyecan ve özveriyle yeniden başlıyormuş gibi ve geçmişteki tecrübelerimizi de buna katarak yola çıkarsak, eğitim artık yakındığımız bir alan olmaktan ziyade önümüze ışık tutacaktır. Bunu yapmak için toplumun bütün kesimleri ile birlikte yapacağız. Bu çalışmamıza iştirak eden bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Onların çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bir idareci olarak değil bir veli olarak söylüyorum. Kendi kızımızdan da biliyorum. Kızım öğretmenin evimize gelsin dediğimde havalara uçtu, çok sevindi. Kızımızın yüzü nasıl gülüyorsa öğretmenlerimizin uğradığı hanelerde de yaşanacaktır."

"Şırnak eğitim alanında ben de varım diyor"

Şırnak'ın artık terör veya bununla bağlantılı sorunlarla gündeme gelmesini istemediklerini dile getiren Vali Pehlivan, "Burada iyi şeylerde oluyor. Güzel adımlar ve çalışmalarda oluyor. Gerçekten devletimizin son zamanlarda bütün ilgili kurum ve kuruluşları gayreti ve çabasıyla şehrimize bir huzur ve güvenlik ortamı söz konusudur. Vatandaşlarımızın hem kendisine hem de devletiyle olan işbirliği daha da sağlamlaşıyor. Bu huzur ortamına daha fazla sahip çıkıyor ve çıkacak. Bu ortam sağlandığında diyoruz ki buna dört elle sarılmamız lazım. Bunula birlikte de bütün hizmet alanları da etkin ve verimli bir gayret ortaya koyup somut neticeler alınacağına inanıyoruz. Eğitim alanında bu çalışmamızı sadece il düzeyinde değil, ülke düzeyinde de farkındalık adına bu çalışmayı yapıyoruz. Şırnak ilimizde eğitim deyince 8 binin üzerinde öğretmenimiz, 655 okulumuz, 160 bin öğrencimiz var, velilerimiz var. Burada da bir gayret var. Şırnak bende eğitim alanında varım diyor. Amacımız bunun altını çizmek ve buradan bütün Türkiye'ye olumlu bir selam olumlu bir izlenim göndermek için bunu yapmayı uygun gördük" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da, "Şırnak kent genelinde 8 bin öğretmen 8 bin aileyi ziyaret ederek okul aile iş birliğini ön plana çıkarmak için valiliğimiz öncülüğünde Duy Beni sloganıyla kent genelinde eğitimde seferberlik projesinin ilk ayağını başlattık. Oğlumun okul öğretmeni ve müdürünün bizleri ziyaret etmesi ve öğrenci ile ilgili bilgileri aktardılar. Var olan eksikleri görme şansımız oldu. Bizler belki iş yoğunluğundan okullara gidemiyoruz ama öğretmenlerin ayağımıza gelmesi ve öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim alabilmesi hedefiyle bu ziyaretler gerçekleşiyor. Kentte şuan çok güzel bir eğitim ortamımız var. Okullarımızın fiziki altyapı, öğrenci sayısı ve motivasyonlarının yanında, öğrencilerimizin heyecanı ile velilerimizi istekleriyle bize yarınlara umutla bakmamızı sağlıyor. Terör 4 yıl önce en büyük şehri kentimize verdi ve verdiği zararda şer odakların eğitimleri hedef almasıyla birçok okulumuz yakılıp yıkıldı devletimiz onların yerine daha modernini eğitime kazandırdı. Kentte 160 bine varan öğrenci potansiyelimizle onlara iyi bir miras bırakmak öncelikli hedefimizdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA