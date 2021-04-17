Şırnak'ta öğrencilere kitap desteği

Şırnak Önder İmam Hatipliler Derneği, LGS ve TYT'ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine kitap desteğinde bulundu.

Şırnak Önder İmam Hatipliler Derneği, LGS ve TYT'ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine kitap desteğinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, öğrencilere kitap desteği yapıldı. İl genelinde 45 İmam Hatip Ortaokullarına 2 bin 100 kitap ve 21 Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan 1200 öğrenciye LGS ile TYT test kitapları dağıtıldı.

Dernek Başkanı Sabri Akgün, sınav süresince öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük