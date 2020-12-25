Şırnak'ta modern seracılık çalıştayı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şırnak'ta modern seracılık çalıştayı

25.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:52
Şırnak'ta modern seracılık çalıştayı

Şırnak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Valilik himayesinde, Şırnak Üniversitesi ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) başkanlığınca yürütülen modern seracalık çalıştayı yapıldı.

Şırnak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Valilik himayesinde, Şırnak Üniversitesi ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) başkanlığınca yürütülen modern seracalık çalıştayı yapıldı.

Şırnak Üniversitesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay da proje koordinatörü Dr. Yelderem Akhaoundnejad projenin amacı, hedefleri beklenen sonuçlarıyla ilgili sunum yaptı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, çalıştayda yaptığı konuşmada, güvenlik bağlamında yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi, güvenlik ve huzur ikliminin yakalanması ve kalıcı hale getirilmesiyle ekonomik anlamda sahada atılacak adımların da yerinin büyük olduğunu söyledi.

Yapılacak yatırımların istihdam getireceğini iş ve ticaret alanında hareketlilik kazandıracağını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"İstihdam ihtiyacının giderilmesi, insanımıza iş olanaklarının sağlanması ile geleceğe hep birlikte daha güvenle bakacağız. Seracılık alanında yapılacak olan bu çalışmanın ileriye dönük olacağını, bu konuda atılacak adımlara ışık tutacağını biliyoruz. Sera konusu profesyonel anlamda 30-40 yıllık bir geçmişten bahsedilebilecek, ülkemiz için yeni sayılabilecek bir konudur. Bugün ise sera teknolojisinin geldiği noktayı biliyoruz. İş topraksız tarıma kadar ulaşmış durumdadır. Ülkemizde de bu konuda ön planda olan iller var. Antalya bu konuda başta geliyor. Yüzde 60-61 nispetinde seracılık üretim hasılası var. Onu yüzde 23 ile Mersin takip ediyor ardından da Muğla, İzmir gibi vilayetler geliyor"

Dünya seracalığında iklim koşullarının önemini vurgulayan Pehlivan, Şırnak'ın seracılık için uygun yerlerinin bulunduğunu, İdil, Silopi, Uludere'yi bu anlamda değerlendirdiklerini bildirdi.

Seracılık anlamında en elverişli ilçenin Silopi olduğunu aktaran Pehlivan, devamında şöyle dedi:

"İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ülkemizde yaygınlaşmakta olan bir alandır. Bu, kendi içinde, sera özelinde yapılmasıyla birlikte daha da önem ve değer kazanıyor. Yola çıktığımız bu kolektif ve birlikte ortaya konulan anlayış, devamı sağlandığında başarılı neticeler elde edileceğine inanıyorum. Buna iklim şartları, toprak ve coğrafya şartları uygundur. Coğrafi konum itibariyle artıları çok olan bir noktadayız. Bunu ileri taşımak hepimizin görevidir. Bu vesileyle katkı ve emeği olan, burada bulunan ve bulunmayan bütün kişi ve kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum"

Çalıştay da projenin paydaşı ve yüklenicisi Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve TSO Başkanı Osman Geliş de konuşma yaptı.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Bahar Cavlak, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ve DİKA İl Koordinatörü Murat Katı katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Tunç Soyer Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta modern seracılık çalıştayı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:55:13. #1.14#
title