Şırnak'ta Model uçaklarıyla saldırı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, valilik bahçesinde düzenlenen 10 Kasım törenlerinin bitmesinin ardından tören alanına insansız hava aracı düştü. Aynı anda kentteki 8 ayrı askeri bölgeye de insansız hava aracının düştüğü belirlendi. Model uçakların üzerinde elektrikli fünye tertibatlı plastik patlayıcılar olduğu ve bazı patlayıcıların ise çivi ile güçlendirildiği belirtildi.

Edinilen Bilgiye Göre, Şırnak genelinde el yapımı (Planör Tipi) maket uçaklar Şırnak Valilik giriş merdivenlerine 1 adet, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına 2 adet, Kayatepe Üs bölgesine 1 adet, Aydoğdu üs bölgesine 1 adet, Aydoğdu üs bölgesinin 1 kilometre güney batısına 1 adet, Kostok vadisine 1 adet ve Şenoba Tugay Komutanlığına bağlı Hamittepe üs bölgesine 1 adet model uçağı düştü. Şırnak il genelinde toplam 8 adet maket uçak düştüğü belirlendi. Maket uçakların uzman ekiplerce yapılan ön incelemede Planör tipi gövdesi strafordan yapılmış ve piyasada temin edilebilen şekilde el yapımı maket uçak olduğu, model uçakların üzerinde elektrikli fünye tertibatlı plastik patlayıcılar olduğu ve bazı patlayıcıların çivi ile güçlendirildiği belirtildi. Model uçakların üzerinde kamara tertibatının olduğu ve her uçağın ayrı ayrı komuta edildiği ve model uçakların düştükten sonra patlamadığı anlaşıldığı belirtildi.