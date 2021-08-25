Şırnak'ta minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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Şırnak'ta minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şırnak'ta minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Selim Orhan (38) idaresindeki minibüs, Yemişli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ve 4 yolcu, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selim Orhan, kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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