Şırnak'ta minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Selim Orhan (38) idaresindeki minibüs, Yemişli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Araçta sıkışan sürücü ve 4 yolcu, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.
Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selim Orhan, kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan