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Şırnak'ta mevlit programı yapıldı

AA, Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta mevlit programı yapıldı

Şırnak'ta Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği üyeleri ve şehit yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığına kavuşması dolaysıyla mevlit programı düzenlendi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği üyeleri ve şehit yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığına kavuşması dolaysıyla mevlit programı düzenlendi.

Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle duyduklarını, ilk günden itibaren dualar okuttuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması dolaysıyla mevlit programı düzenlediklerini kaydeden Atan, "Rabbim kendilerini dünya mazlumlarının ve bizlerin başından eksik etmesin. Her daim sağlık, sıhhat ve afiyet versin." dedi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Şırnak, Şehit, Güncel, Haberler

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