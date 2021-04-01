Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi
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Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdiŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde hayvanları otlatan çoban Cemil Kaçar (42), mayına basması sonucu yaşamını yitirdi.

Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde hayvanları otlatan çoban Cemil Kaçar (42), mayına basması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Körseli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanları otlatmaya götüren çoban Cemil Kaçar'ın bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu bölgeye gelen köy halkı, Kaçar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kaçar'ın cansız bedenini otopsi için Silopi Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Jandarma ekiplerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürerken, 3 çocuk babası Kaçar'ın cansız bedeni yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek.

Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi
Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi
Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi
Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi
Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi
Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi
Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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