ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
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ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı'na dün gece maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmasına tepki amacıyla Şırnak'ta 'Teröre Lanet Yürüyüşü' düzenlendi.

ŞIRNAK 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı'na dün gece maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmasına tepki amacıyla Şırnak'ta 'Teröre Lanet Yürüyüşü' düzenlendi.

Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı'na dün gece saatlerinde maket uçaklarla yapılan saldırı girişimi, Şırnak'taki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından düzenlenen 'Teröre Lanet Yürüyüşü' ve basın açıklamasıyla kınandı.

Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayraklarıya Sanat Sokağı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, saldırılarla Şırnak halkının huzurunun bozulmasının amaçlandığını söyledi. Erkan, "Biz birlikteliği sağladıkça birileri bu kardeşlik hukukunu bölmek için elinden gelen mücadeleyi verecek. Biz kendi içimizdeki birliğimizi berberliğimizi böldürmeyeceğimizi buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Bu toplumun huzurunu bölmek için kendilerinin hazırladıkları tuzakladıkları düzeneklerle mühimmat yüklü maket uçaklarla yine bu şehrin üzerine saldırılarda bulunmaya çalıştılar. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Artık Kürt toplumunun üzerinden ellerini çeksinler. Evet biz Kürt'üz ama böldüren Kürtlerden değiliz. Evet biz Kürt'üz ama PKK'lı değiliz. Evet biz Kürt'üz dostluğumuz, kardeşliğimiz için canımızı vermeye hazırız. HDP'nin Kürt halkı üzerinde zerreyi miskal bir temsil hakkı yoktur. Eğer HDP Kürtleri temsil ettiğine inanıyorsa Kürt kardeşlerinin acılı günlerinde yanlarında olurdu. PKK'nın işlediği cinayetlerde sesini duyurmayan, PKK'nın yaptığı cinayetleri meşru gören, ekmeği için, rızkı için mücadele eden işçilerimize yönelik saldırılar yapıldığında, benim can kardeşimin bedeni 10 parçaya bölündüğünde HDP'nin milletvekilleri neden sessiz kaldılar " dedi.

ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ
ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ŞIRNAK'TA MAKET UÇAKLARLA SALDIRI GİRİŞİMİ TEPKİSİ - Haberler
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