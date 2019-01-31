Şırnak'ta Mağarada Teröristlere Ait Mühimmat Bulundu
Şırnak'ta bir mağarada PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Şırnak'ta bir mağarada PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gabar Dağı'nın Filik-Bartıl Tepe bölgesinde 6. Jandarma Komando Tugayı Özel Harekat Tabur Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen bir mağarada arama yapıldı.
Üç havan mühimmatı, iki el bombası, 25 fişek, 9 mutfak tüpü, 4 piknik tüpü, 8 varil ile çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: AA