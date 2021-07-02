Şırnak'ta Lise Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi
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Şırnak'ta Lise Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi

Şırnak'ta Lise Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak Cumhuriyet Meydanında Lise Tanıtım Günleri etkinliği yapıldı.

Şırnak Cumhuriyet Meydanında Lise Tanıtım Günleri etkinliği yapıldı.

Etkinliğe katılan Şırnak Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, 2020-2021 yıl sonunda LGS'ye giren öğrenciler için okul tanıtım stantlarını açtıklarını söyledi.

Okul tanıtım ve yönlendirme çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini kaydeden Şener, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla şehir merkezinde bulunan okulların yıl boyunca ne tür faaliyetlerde gerçekleştirdikleri ve okullarda yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin neler olduğunu tanıtmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Şener, "Şırnak'ta ilk defa olarak yapıyoruz. Hem çocuklarımıza bir fırsat hem de okullarımızın tanıtımı için iyi bir çalışma gerçekleştirildi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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