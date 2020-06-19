Şırnak'ta LGS sınavı öncesi okullarda koronavirüs tedbirleri alındı
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Şırnak'ta LGS sınavı öncesi okullarda koronavirüs tedbirleri alındı

Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı okullara 70 bin maske ile 20 bin dezenfektan dağıtıldı.

Şırnak'ta LGS sınavı öncesi okullarda koronavirüs tedbirleri alındı
19.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:30

Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı okullara 70 bin maske ile 20 bin dezenfektan dağıtıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın yurt genelinde gerçekleştirilecek LGS sınavı için gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

"Şırnak'ta 18 bin 652 öğrenci, 235 ortaokul ve bin 149 sınav salonunda sınava girecek." diyen Pehlivan, şöyle devam etti:

"İlçelerimizdeki öğrencilerimiz kendi ilçelerinde ve okullarında sınava girecek. Yaptığımız koordinasyon toplantısı neticesinde 2 bin 238 öğretmenimiz, 185 emniyet, 626 jandarma personelimiz görev alacak. Bunun yanında okullarda gerekli dezenfeksiyon uygulamaları tamamlandı. Okullarımıza girerken öğrencilerimize muhakkak en az iki maske verilecek, öğrencimiz kullanacağı kalemini, silgisini kendisi getirecek. Bazı kurallar orada kendilerine anlatılacak, mesafe şartlarına uyulması konusunda öğretmenlerimiz ve grevlilerimiz gerekli uyarıları yapacak."

Sınav için 70 bin cerrahi, 2 bin 30 siperlikli maske, 10 bin cerrahi eldiven ve 20 bin dezenfektanın okullara dağıtıldığını anlatan Pehlivan, her türlü hijyen ve emniyet önlemlerini aldıklarını vurguladı.

Pehlivan, bütün öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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