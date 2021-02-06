Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri

Şırnak'ta koronavirüse (Kovid-19) yönelik kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda yeni tedbirler uygulanmaya başlandı.

İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karara göre, il genelinde çiçek satışı yapan iş yerlerinin 14 Şubat Sevgiler Günü için kısıtlamadan muaf tutuldu. 12 Şubat cuma günü 20.00-24.00 saatleri arası sadece servis yapacak. 13-14 Şubat cumartesi-pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine iş yerleri açık olacak ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük