Şırnak'ta Kosgeb Destekleri Sürüyor

Şırnak'ta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) 40 işletmeye 2 milyon hibe ve 4 milyon ise kredi desteği sağlandı.

KOSGEB İl Müdürü Abdullah Yurten, KOSGEB'in küçük işletmelere verdiği destekler hakkında bilgi verdi. Şırnak'ta 40 işletmeye 50 bin liraya kadar hibe, 100 bin lira da kredi verildiğini belirten Yurten, "Girişimcilik desteğinden faydalanmak için kurulu bekleyen 40 girişimci adayının dosyasını Mardin ve Batman KOSGEB Müdürlerinin katılımıyla değerlendirip karara bağladık. Girişimcilik kurulunun değerlendirmesi ve kararı doğrultusunda 40 girişimci iş yerini kurma yolunda her bir işletme başına 50 bin hibe ve 100 bin makine teçhizat için teminat mektubu karşılığında kredi kullanma hakkına sahip olacaklar. Bu kapsamda Şırnak ekonomisine ortalama 2 milyon hibe yoluyla ve 4 milyon ise kredi yoluyla kazandırılmış olacak" dedi.

Yurten, "Şırnak ilimiz gerek vatandaşı ile gerek kültürel ve sosyal yapısı ile önemli bir şehirdir. KOSGEB Başkanımız Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve yönetici diğer amirlerimiz Şırnak'ın önemini vurgulamış ve bölgeye ekonomik anlamda katkı sunulacak, vatandaş odaklı saha çalışmaları ile kurum vizyon ve misyonuna uygun tüm çalışmalarımıza tam destek olacaklarını belirtmişler. Özellikle ilimize önemli katkıları bulunan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş saha çalışmalarımızda bölge ekonomisine katkı sunacak KOSGEB Desteklerini önemsediğini ve bu doğrultuda kurumumuza tam destek olacaklarını belirtmişlerdir" diye konuştu. - ŞIRNAK