ŞIRNAK'TA KORANA ÖNLEMLERİNE UYAN ESNAFA 'ÖRNEK İŞLETME BELGESİ'
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ŞIRNAK'TA KORANA ÖNLEMLERİNE UYAN ESNAFA 'ÖRNEK İŞLETME BELGESİ'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerde, kurallara uyan bir işletmeye 'Örnek işletme belgesi' verdi.

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerde, kurallara uyan bir işletmeye 'Örnek işletme belgesi' verdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ve sağlık ekipleriyle koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulunan Vali Pehlivan, işletme sahipleri ve vatandaşlarla sohbet etti. Denetimlerde tüm kurallara uyduğu belirlenen pastane işletmecisi Mehmet Ali Bektaş'a, 'Örnek işletme belgesi' verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak olarak vaka sayılarını uzun süre düşük tutmayı başardıklarını söyledi. Son günlerde vaka sayılarında bir artış yaşandığına da dikkat çeken Vali Pehlivan, "İl olarak, çok uzun süredir vaka sayısını düşük tutmayı başardık. Tabii ülke genelinde vaka sayılarının artışı, bize de yansıdı. Bizde de bu durum artış yönünde bir eğilim göstermeye başladı. Ancak arkadaşlarımızla beraber sahada ortaya koyduğumuz çalışmalarla, çok şükür belli bir seviyede tutmayı başardık. Ama istiyoruz ki tedbirlere uymak suretiyle, rakamları iyice düşürelim ve bir gün sıfırlayalım. Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

ŞIRNAK'TA KORANA ÖNLEMLERİNE UYAN ESNAFA 'ÖRNEK İŞLETME BELGESİ'
ŞIRNAK'TA KORANA ÖNLEMLERİNE UYAN ESNAFA 'ÖRNEK İŞLETME BELGESİ'
ŞIRNAK'TA KORANA ÖNLEMLERİNE UYAN ESNAFA 'ÖRNEK İŞLETME BELGESİ'
ŞIRNAK'TA KORANA ÖNLEMLERİNE UYAN ESNAFA 'ÖRNEK İŞLETME BELGESİ'
ŞIRNAK'TA KORANA ÖNLEMLERİNE UYAN ESNAFA 'ÖRNEK İŞLETME BELGESİ'
ŞIRNAK'TA KORANA ÖNLEMLERİNE UYAN ESNAFA 'ÖRNEK İŞLETME BELGESİ'
ŞIRNAK'TA KORANA ÖNLEMLERİNE UYAN ESNAFA 'ÖRNEK İŞLETME BELGESİ'
ŞIRNAK'TA KORANA ÖNLEMLERİNE UYAN ESNAFA 'ÖRNEK İŞLETME BELGESİ'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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