ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
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ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla havai fişek gösterisi yapıldı.

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla havai fişek gösterisi yapıldı. Gün içinde yapılan çeşitli etkinliklerin ardından Şırnak Valiliği'nce saat 20.30'da Seyir Terası'nda gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisiyle kutladı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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