ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla araçlarla şehir merkezinde konvoy düzenlenerek kutlandı.

ŞIRNAK'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla araçlarla şehir merkezinde konvoy düzenlenerek kutlandı.

Şırnak Valiliği'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlı programla kutlandı. Sabah Atatürk anıtına çelen konulması ile başlayan program öğleden sonra Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un katılımıyla onlarca araçla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılmasıyla devam etti. Kent halkı da evlerindeki balkon ve pencerelerinde Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi.

ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI
ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Abdullah Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞIRNAK'TA, KONVOYLU 19 MAYIS KUTLAMASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 16:48:50. #1.13#

title