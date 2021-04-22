Şırnak'ta konut satışları yüzde 31,2 arttı
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Şırnak'ta konut satışları yüzde 31,2 arttı

Şırnak'ta konut satışları yüzde 31,2 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 2,4 artarken, Şırnak'ta konut satışları yüzde 31,2 arttı.

Şırnak'ta konut satışları 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 oranında artarak 122 oldu. Bu satışların 57'si ilk satış, 65'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Şırnak'ta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 oranında azalarak 11 oldu. İpotekli satışın 8'i ilk satış, 3'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde Mart ayında 111 bin 241 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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