Şırnak'ta konut satışları arttı
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Şırnak'ta konut satışları arttı

20.11.2020 12:10 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:15

Şırnak'ta konut satışları arttı Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde 2015 ile 2016 tarihlerinde teröristlerin hendek olayları zamanında yakıp yıktığı binaların yerine TOKİ tarafından yeni konutlar yapıldı.

Şırnak'ta konut satışları arttı

ŞIRNAK - Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde 2015 ile 2016 tarihlerinde teröristlerin hendek olayları zamanında yakıp yıktığı binaların yerine TOKİ tarafından yeni konutlar yapıldı. Yeni binalarla birlikte Şırnak'ta konut satışlarında da artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 Ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Şırnak'ta konut satışları yüzde 13,8 arttığı belirtildi. Şırnak'ta konut satışları ekim ayında yüzde 13,8 oranında artarak 124 olarak gerçekleşti. Şırnak'ta konut alanların yüzde 60'ı ikinci el konutları tercih etti.

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 16,3 azalırken, Şırnak'ta konut satışları yüzde 13,8 arttı. Şırnak'ta konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 oranında artarak 124 oldu. Bu satışların 50'si ilk satış, 74'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Şırnak'ta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,2 oranında azalarak 7 oldu. İpotekli satışın 4'ü ilk satış, 3'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu.

Şırnak'ta konut satışları arttı
Şırnak'ta konut satışları arttı
Şırnak'ta konut satışları arttı
Şırnak'ta konut satışları arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT

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