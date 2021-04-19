Şırnak'ta konteyner yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Şırnak'ta konteyner yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Şırnak'ta konteyner yüklü tır devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç şoförü yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Habur Sınır Kapısına gitmekte olan 63 YZ 380 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta konteyner yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Şırnak'ta konteyner yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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