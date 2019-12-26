Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı
Haberler » Güncel » Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı - Haber

Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı

Şırnak'ta ruhsatsız olduğu belirtilen kömür ocağında göçük altında kalan Hasan İnal'ın (30) cesedine ulaşıldı.

26.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:10
Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı

'ta ruhsatsız olduğu belirtilen kömür ocağında göçük altında kalan Hasan İnal'ın (30) cesedine ulaşıldı.

Dağı eteklerindeki Üçkiraz köyü mevkisinde ruhsatsız çalıştığı belirtilen kömür ocağında iki gün önce meydana gelen göçükten sonra AFAD ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gönderilen arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda sabaha karşı İnal'ın cansız bedeni bulundu.

Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler