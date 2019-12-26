Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı
Şırnak'ta ruhsatsız olduğu belirtilen kömür ocağında göçük altında kalan Hasan İnal'ın (30) cesedine ulaşıldı.
Şırnak'ta ruhsatsız olduğu belirtilen kömür ocağında göçük altında kalan Hasan İnal'ın (30) cesedine ulaşıldı.
Cudi Dağı eteklerindeki Üçkiraz köyü mevkisinde ruhsatsız çalıştığı belirtilen kömür ocağında iki gün önce meydana gelen göçükten sonra AFAD ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gönderilen arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda sabaha karşı İnal'ın cansız bedeni bulundu.
Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.