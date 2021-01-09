Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (2)

VALİLİK: KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kömür ocağında meydana göçükle ilgili valilikten yapılan açıklamada, göçük altında kalan 2 madencinin kurtarıldığı, 1 madenciyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Şırnak ilimiz Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisinde bulunan kömür çıkarma sahasında şev ve basamaklandırma çalışmaları sırasında, 9 Ocak günü saat 10.30 sularında kaya kopması sonucu meydana gelen göçükte, 1 madencimiz iş makinesiyle birlikte göçük altında kalmış olup, olay yerine intikal eden jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Göçük esnasında yaralanan 2 madencimiz ise Silopi Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş ve tedavi altına alınmıştır. Göçük altında kalan madenci vatandaşımızın kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Haber: ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN